SAD do Benfica confirma acordo entre José António dos Santos e Textor para venda de 25%

A Benfica SAD comunicou esta terça-feira à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que recebeu informação referente à existência de acordos que conferem a John Textor o direito de comprar, a José António dos Santos, 25 por cento do capital social da SAD encarnada.



A nota acrescenta que esta terça-feira a SAD recebeu um comunicado do acionista José António Santos, conhecido como "Rei dos Frangos", no qual se informa que que a 16 de junho, o empresário, conhecido como o rei dos frangos, celebrou com o norte-americano Textor dois acordos para a venda de um total de cinco milhões e setecentas e cinquenta mil ações representativas de 25 % do capital social da Benfica SAD. O pagamento das mesas terá de ser feito até 15 de setembro.



A nota acrescenta que o empresário John Textor já pagou um adiantamento de um milhão de euros.