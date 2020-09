SAD do Sporting aprova contas e rejeita requerimento para destituição de Varandas

© Gerardo Santos / Global Imagens

Por Miguel Jorge Fernandes 30 Setembro, 2020 • 10:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os acionistas da SAD do Sporting estiveram reunidos na terça-feira à noite em Assembleia Geral, que se prolongou pela madrugada. O clube já informou que foram aprovados todos os pontos da ordem de trabalhos.

Eram cinco pontos na ordem de trabalhos, entre eles a aprovação das contas de 2019/20 e a ratificação da decisão de cooptar André Bernardo como membro do conselho de administração até final do mandato em curso.

A SAD do Sporting apresentou um saldo positivo no referido exercício na ordem dos 12,5 milhões de euros.

Pedido de destituição para Varandas, rejeitado na AG

A Assembleia Geral da SAD do Sporting também ficou marcada por um requerimento apresentado por um acionista que pretendia a destituição com justa causa de Frederico Varandas, alegando, principalmente, o empréstimo de dinheiro da SAD ao clube sem consentimento dos acionistas.

O requerimento acabou por ser rejeitado pelo presidente da mesa da Assembleia Geral, Bernardo Diniz de Ayala.

A reunião magna da SAD do Sporting contou com 94,19% do capital presente.