Sadio Mané, do Senegal, falha Mundial devido a lesão

O jogador do Senegal, Sadio Mané, vai falhar o Mundial do Catar devido a lesão, avança o L'Équipe. De acordo com o jornal francês, o atleta terá sido tocado num tendão e não vai conseguir recuperar a tempo da competição.

O internacional senegalês saiu com queixas do encontro desta terça-feira, na vitória do Bayern de Munique, que representa, frente o Werder Bremen, por 6-1, logo aos 20 minutos da primeira parte, sendo rendido por Leroy Sané.

Para o Mundial, o Senegal não vai poder contar com a sua maior figura. O selecionador, Aliou Cissé, terá de encontrar um substituto antes da convocatória final do país, marcada para esta sexta-feira.

Com a camisola da seleção africana, Sadio Mané já realizou 92 jogos e marcou 33 golos. Em 2022, foi um dos jogadores que esteve presente na equipa que conquistou a CAN pelo Senegal, vencendo o Egito na final, na marca de grandes penalidades.

Até ao momento, o médio ofensivo, em 23 jogos disputados na temporada 2022/2023, marcou 11 golos e assistiu por quatro ocasiões.