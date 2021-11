Saiba quais são os possíveis adversários de Portugal no play-off de acesso ao Mundial

© EPA

Portugal já conhece os seis possíveis adversários nas meias-finais do play-off de acesso ao Mundial de 2022.

Turquia, Polónia, Macedónia do Norte, Ucrânia, Áustria e República Checa são as seleções que podem estar no caminho da equipa das quinas.

Em caso de vitória, Portugal ainda terá de ultrapassar mais um jogo antes de garantir a qualificação para o Catar. Para o segundo jogo, há outros adversários, com destaque para a presença Itália, Escócia, Rússia, Suécia e País de Gales. O sorteio está marcado para dia 26 de novembro

Já na noite desta terça-feira, a França e os Países Baixos garantiram um bilhete para o Catar.