Salgueiros rejeita agressão a árbitro

O clube portuense, através de comunicado, rejeita qualquer agressão, condenando "a rápida propagação de informação falsa colocada a circular que por certo terá induzido, numa primeira instância, ao erro de julgamento de muita gente".

O jogo deste domingo do Salgueiros com o Marítimo B , da 14.ª jornada da Série B do Campeonato de Portugal, foi interrompido aos 87 minutos devido a agressão de um jogador da equipa portuense ao árbitro João Loureiro.

O jogador do Salgueiros Amadu Turé - reforço de inverno - viu o cartão vermelho depois de ter agredido um adversário quando o marcador assinalava um empate (1-1). O avançado reagiu com uma alegada agressão ao árbitro do jogo depois da admoestação do cartão.

Depois da condenação do Conselho de Arbitragem da FPF e da APAF perante este incidente, o Salgueiros garantiu não compactua "com atitudes antidesportivas, condicionadoras do normal desenvolvimento de um jogo de futebol o qual se pretende que seja um espetáculo desportivo digno e atrativo para os adeptos, famílias e amantes do futebol defendendo a erradicação do fenómeno da violência no desporto, sendo que qualquer ato de indisciplina será condenável e tratado internamente", lê-se no comunicado do clube.

O Salgueiros diz ainda que vai aguardar o agendamento da data para a concluir os minutos em falta do encontro. O clube portuense também informa que vai solicitar uma audiência à Federação Portuguesa de Futebol e ao Conselho de Arbitragem.