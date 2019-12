Salto incrível de Ronaldo para golo da Juventus está a dar a volta ao mundo

Cristiano Ronaldo © Jennifer Lorenzini/Reuters

Por Cátia Carmo com Lusa 18 Dezembro, 2019 • 21:24

A Juventus ganhou esta quarta-feira à Sampdoria (2-1), descolando do Inter Milão no topo da Liga italiana de futebol, com Cristiano Ronaldo a marcar o segundo golo da formação de Turim, o seu sexto golo nos últimos cinco jogos. Na sequência de um cruzamento de Alex Sandro, CR7 saltou mais alto que toda a defesa adversária e fulminou as redes da Sampdoria com um golaço em cima do minuto que já se tornou viral nas redes sociais.

O argentino Paulo Dybala apontou o primeiro tento da partida, da 17.ª jornada da Serie A, aos 19 minutos, com um remate forte e cruzado, após assistência do brasileiro Alex Sandro.

Com os três pontos arrecadados, a Juventus está provisoriamente na liderança isolada do campeonato transalpino, com 42 pontos em 17 jogos, podendo vir a ser apanhada pelo Inter Milão (39 pontos em 16 jornadas), que recebe no sábado o Génova.