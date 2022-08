Samaris vai reforçar a equipa do Rio Ave

Andreas Samaris representou o Benfica entre 2014 e 2021 © Ivan Del Val/Global Imagens (arquivo)

O médio grego, Andreas Samaris, vai reforçar o Rio Ave na temporada de 2022/2023, segundo apurou a TSF.

Samaris jogou uma temporada nos Países Baixos, no Fortuna Sittard. O antigo jogador do Benfica, agora com 33 anos, estava sem clube após ter terminado contrato com o emblema neerlandês.

O médio grego realizou 20 jogos na temporada passada no Fortuna Sittard, e o Rio Ave, apurou a TSF, acredita que o jogador vai trazer mais experiência e qualidade ao plantel orientado por Luís Freire.

Em Portugal, Andreas Samaris só jogou no Benfica, clube que representou durante sete épocas, entre 2014/2015 e 2020/2021, e chegou a ser capitão das águias. No clube da luz, realizou, no total, 196 jogos e marcou seis golos.

O palmarés do grego, na passagem de Lisboa, ficou preenchido com quatro campeonatos, uma Taça de Portugal, duas Taças da Liga e uma Supertaça.

Agora, aos 33 anos, regressa ao futebol português para experimentar o verde e branco do Rio Ave.