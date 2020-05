FIFA investiga transferência de Bruno Fernandes após queixa da Sampdoria contra Sporting

Italianos reclamam dívida do Sporting na FIFA © EPA/LYNNE CAMERON EDITORIAL

A FIFA está a investigar a transferência de Bruno Fernandes do Sporting para o Manchester United. Um porta-voz da FIFA confirmou ao canal ESPN que a queixa dos italianos da Sampdoria leva a que a tutela do futebol internacional esteja a investigar se os leões devem pagar valor de mais valia da transferência.

ESPN cita ainda fonte do clube português que nega a dívida e garante que o Sporting agiu de forma correta.

"Podemos confirmar que, a 3 de abril de 2020, o clube italiano Sampdoria apresentou uma queixa junto da FIFA contra o clube português Sporting, relacionado com as obrigações financeiras estipuladas no contrato correspondente à transferência do jogador português Bruno Miguel Borges Fernandes", refere o porta-voz.

O clube de Génova reclama 10% da mais valia - diferença entre o valor pago aos italianos na compra do passe e valor recebido pelo Sporting pela venda -da transferência de Bruno Fernandes para Inglaterra. Os italianos reclamam um valor de 4,6 milhões de euros, parte da transferência de 55 milhões de euros, aos quais podem ainda juntar-se mais 25 milhões, dependendo do cumprimento de objetivos fixados no contrato com o Manchester United.