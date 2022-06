Samuel Lino ainda pode vir a ser reforço do Sporting

O jogador Samuel Lino © Estela Silva/Lusa (arquivo)

Samuel Lino, avançado que na temporada passada atuou no Gil Vicente, e que se transferiu neste defeso para o Atlético de Madrid, ainda pode mudar-se para Alvalade.

Fonte próxima do Atlético, e também do jogador, garantem à TSF que os leões têm mantido contactos e que tudo vai depender de Diego Simeone. O treinador do clube madrileno quer que o jogador faça a pré-época no Atlético e só depois vai decidir se fica ou não no plantel.

As mesmas fontes admitem ainda à TSF que, caso Simeone opte por emprestar o jogador, o Sporting está bem colocado para garantir o empréstimo. Até porque o jogador vê com bons olhos continuar em Portugal num clube grande.

Ainda de acordo com informações ainda recolhidas pela TSF, uma eventual ida de Samuel Lino para Alvalade não invalida o negócio de Trincão.

Ruben Amorim está disposto a abdicar da contratação de um ponta-de-lança.

Samuel Lino foi importante no feito do Gil Vicente que conquistou uma inédita presença nas competições europeias, tendo o atleta marcado 11 golos e feito cinco assistências na época 2021/2022.