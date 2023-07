Sandro Baessa consegue terceiro bronze luso nos Mundiais de atletismo paralímpico

Sandro Baessa © Reprodução Academia de Atletismo CFOD

O atleta Sandro Baessa conseguiu esta segunda-feira a medalha de bronze na prova de 1.500 metros T20 (deficiência intelectual), nos Mundiais de atletismo paralímpico, que decorrem em Paris, assegurando a terceira vaga para Portugal nos Jogos Paralímpicos de 2024.

No estádio Charléty, em Paris, Sandro Baessa concluiu com o tempo de 3.54,04 minutos, ficando atrás do britânico Bem Sandilands (3.52,42) e do norte-americano Michael Branningan (3.53,50), medalhas de ouro e prata, respetivamente.

"Para mim o quarto lugar já era como o primeiro, o terceiro é o jackpot. Abri quota para os Jogos Paralímpicos Paris2024, estou muito feliz, agora é trabalhar ainda mais para poder alcançar mais objetivos como este", afirmou Sandro Baessa, em declarações ao Comité Paralímpico de Portugal (CPP).

Ainda esta segunda-feira, último dia de competição, Carolina Duarte participa na final dos 400 metros T13 (deficiência visual).

O bronze de Sandro Baessa junta-se aos conquistados por Carina Paim nos 400 metros T20, Miguel Monteiro no lançamento do peso F40 (deficiência motora).

Os três pódios garantiram a abertura de três quotas para Portugal na modalidade de atletismo para os Jogos Paralímpicos Paris2024.

Os Mundiais de atletismo paralímpico, competição na qual Portugal está representado por 10 atletas, são a primeira prova de qualificação para os Jogos Paralímpicos, garantindo aos quatro primeiros classificados de cada prova a abertura de quotas não-nominais para o respetivo país.