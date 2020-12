© Homem de Gouveia/Lusa

O Santa Clara alcançou este domingo uma importante vitória na Madeira, ante o Nacional, em jogo da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol, e ultrapassou os madeirenses na classificação.

O Nacional ainda não havia perdido no Estádio da Madeira, com uma vitória e três empates, mas o Santa Clara foi uma equipa mais eficaz, aproveitou melhor as oportunidades que dispôs, primeiro por Carlos Júnior e depois com dois golos de grande penalidade, um na primeira parte por Osama Rashid e outro na segunda por Thiago Santana.

Kenji Gorré ainda deixou esperanças para a segunda parte, mas o seu golo manifestou-se insuficiente para alterar o rumo dos acontecimentos.

Os primeiros minutos foram de grande intensidade. Logo aos três minutos, Vincent Koziello trabalhou bem na direita, centrou e Pedrão obrigou Marco a uma grande intervenção. Na resposta, três minutos volvidos, foi a vez do Santa Clara, com Osama Rashid a obrigar Daniel Guimarães a aplicar-se a fundo.

A partir daí, o jogo decaiu de qualidade, com ambas as equipas bem encaixadas, até que aos 23 minutos Carlos Júnior aproveitou um mau alívio de Mabrouk Roual e rematou colocado, fora do alcance de Daniel Guimarães, inaugurando o marcador.

O Nacional sentiu a adversidade e o Santa Clara cresceu e haveria de ampliar a vantagem, aos 34 minutos, na conversão de uma grande penalidade cobrada por Osama Rashid, após um lance entre Pedrão e Carlos Júnior, com o árbitro a consultar o VAR e a decidir pela marcação.

O Nacional procurou reagir e reduziu por Kenji Gorré a passe de João Camacho, à passagem dos 36 minutos, num lance muito rápido e que foi validado pelo VAR.

E o Nacional esteve mesmo perto de empatar, aos 43 minutos, numa iniciativa de João Camacho, mas o remate saiu junto à barra.

Ao intervalo, Luís Freire trocou o médio francês Vincent Koziello pelo avançado Brian Rochez, alargando a sua frente de ataque.

O jogo ficou mais partido, com os espaços a surgirem com mais frequência entre os diversos setores. E foi mesmo o Santa Clara a tirar um melhor aproveitamento da situação, com Thiago Santana aos 68 minutos a obrigar Daniel Guimarães a mais uma aparatosa defesa.

Contudo, com a avançar dos minutos, o Nacional foi intensificando a sua pressão, mas sem efeitos práticos.

Até que aos 86 minutos, o árbitro voltou a marcar uma grande penalidade, num lance entre João Camacho e Carlos Júnior, que Thiago Santana aproveitou para selar a história do jogo.