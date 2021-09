Por TSF/Lusa 11 Setembro, 2021 • 17:06 Partilhar este artigo Facebook

'Cinco jogos, cinco vitórias e cinco golos este sábado, nos Açores. O Benfica goleou o Santa Clara, no Estádio de São Miguel.

O Santa Clara recebe, a partir das 18h30 deste sábado, o Benfica. Perante o 12.º classificado, o Benfica tenta aumentar a vantagem na liderança do campeonato e manter o registo vitorioso na prova.

O primeiro cartão amarelo da partida surge aos 28 minutos para Vlachodimos, guarda-redes do Benfica, por jogo perigoso. Na sequência da falta, livre do Santa Clara leva a bola a bater na barra da baliza do Benfica.

Perto do intervalo, aos 42 minutos, Rodrigo Pinho inaugura o marcador para o Benfica. O lance esteve em análise pelo VAR, que acabou por validá-lo.

A segunda parte começa com substituição no Benfica. Sai Rodrigo Pinho e entra Rafa Silva. Aos 53 minutos, Darwin faz o segundo para o Benfica, depois de uma assistência de Everton.

Cinco minuto depois, Rafa, fora da área, marca grande golo.

Aos 60', tempo de substituição no Santa Clara. Sai Cryzan e entra Phellype.

Pouco depois, Darwin bisa e faz o quarto para o Benfica. No entanto, foi feliz porque a bola sofreu dois desvios em adversários que acabaram por enganar o guarda-redes. Logo a seguir, Darwin sai e entra Yaremchuk. Também sai João Mário e entra Gedson Fernandes.

Aos 68 minutos, Yaremchuk marca o quinto golo para o Benfica.

Aos 73 minutos, mais substituições para o Benfica. Saem Diogo Gonçalves e Everton e entram Valentino Lázaro e Pizzi.

Aos 84 minutos, substituição no Santa Clara. Sai Anderson Carvalho e entra Nené. A dois minutos dos 90', mais duas substituições para o Santa Clara. Saem Lincoln e Mansur e entram Jean Patric e Júlio Romão.

Onze do Santa Clara: Marco; Boateng, João Afonso, Mansur; Rafael Ramos, Anderson Carvalho, Morita, Paulo Henrique; Rui Costa, Lincoln, Cryzan

Onze do Benfica: Vlachodimos; Lucas Veríssimo, Morato e Vertonghen; Diogo Gonçalves, Weigl, João Mário e Grimaldo; Everton, Darwin e Rodrigo Pinho

O jogo vai ser arbitrado por Rui Costa, que será assistido por Nuno Manso e João Bessa Silva. Artur Soares Dias estará no VAR.

Suplentes do Santa Clara: Ricardo Fernandes, Chindriș, Sagna, Romão, Nené, Ricardinho, Jean Patric, Luiz Phellype, Mohebi.

Suplentes do Benfica: Helton, Gilberto, Lazaro, Ferro, Meïté, Pizzi, Rafa, Gedson, Yaremchuk.