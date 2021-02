Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga © Hugo Delgado/Lusa

O Sporting de Braga entra em campo este domingo, na 19.º jornada da I Liga, em casa do Santa Clara, com a possibilidade de se aproximar do FC Porto no segundo lugar.

O empate do campeão nacional em casa com o Boavista por 2-2, no sábado, abre caminho para que um dos mais diretos perseguidores, em caso de vitória, reduza a diferença para um ponto.

Os arsenalistas podem também reduzir, à condição, a diferença para o líder Sporting.

Já rola a bola nos Açores! Aos dez minutos, Borja, à entrada da grande área, faz o primeiro com um pontapé fortíssimo e dedica o golo a David Carmo, o colega que saiu lesionado do jogo com o FC Porto.

O árbitro apita pela última vez nesta primeira parte. Intervalo!

Recomeça o jogo nos Açores! Logo com uma grande bomba de Carlos Júnior, que saiu ao lado. Bom pormenor no ataque do Santa Clara.

Onze do Santa Clara: Marco; Rafael Ramos, Fábio Cardoso, Mikel Villanueva e Mansur; Hidemasa Morita, Anderson Carvalho e Lincoln; Ukra, Shahriyar e Carlos Júnior.

Onze do Braga: Matheus; Ricardo Esgaio, Tormena, Raul Silva e Borja; Al Musrati, João Novais e Fransérgio; Ricardo Horta, Abel Ruiz e Galeno.

Suplentes do Santa Clara: André Ferreira, João Afonso, Allano, Rúben Oliveira, Nené, Jean Patric, Salomão, Rui Costa e Sagna.

Suplentes do Braga: Tiago Sá, Zé Carlos, Sequeira, Rolando, Nico Gaitán, Piazon, André Horta, Šporar e Bruno Rodrigues.