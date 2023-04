Santa Clara empata e interrompe série de derrotas frente ao GD Chaves. Veja os golos

Por Lusa 23 Abril, 2023 • 21:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Santa Clara empatou este domingo 1-1 na receção ao GD Chaves, na 29.ª jornada da I liga portuguesa de futebol, com a equipa açoriana, em último, a somar o 16.º jogo seguido sem vencer no campeonato.

Em Ponta Delgada, o GD Chaves adiantou-se no marcador com um golo do ganês Abass, aos 83 minutos, mas Jordão empatou para o Santa Clara aos 86, um resultado que interrompe uma série de nove derrotas seguidas dos açorianos, mas que não permitiu o regresso aos triunfos.

Assim, o Santa Clara continua em 18.º e último na tabela, com 16 pontos, a seis do Marítimo, que está em zona de disputar o play-off de manutenção, enquanto o Desportivo de Chaves, que terminou o jogo reduzido a 10 por expulsão de Guima, aos 90+1, é 11.º, com 37.