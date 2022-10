© Eduardo Costa/Lusa

Por Gonçalo Teles 29 Outubro, 2022 • 14:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O FC Porto é o primeiro dos "três grandes" do futebol português a entrar este sábado em campo para a jornada 11 da Primeira Liga. Os dragões procuram regressar aos triunfos no campeonato depois da derrota sofrida frente ao Benfica no estádio do Dragão. O anfitrião é o Santa Clara, 16.º classificado com oito pontos, que vem de uma vitória fora de portas frente ao Vizela.

Sem Sérgio Conceição no banco - suspenso por um jogo - e Eustáquio - também suspenso -, as novidades do FC Porto passaram pela presença de Vítor Bruno como voz do comando a partir do banco e pela titularidade de Bruno Costa. E o jogo correu bem aos dragões desde cedo.

Bruno Costa bateu um livre descaído sobre o corredor direito e encontrou, ao segundo poste, Fábio Cardoso. No regresso aos Açores, o defesa cabeceou para o 1-0, mas não celebrou.

Pouco mudaria daí para a frente. Sempre por cima no jogo, era a partir do corredor direito - e a colocar a bola na esquerda - que o FC Porto ia criando perigo, ora através de bola corrida, ora por pontapés de canto. E se não era Fábio Cardoso, era Evanilson quem ia aparecendo com perigo.

Aos 30', numa jogada em que surgiu sozinho a cabecear, obrigou Gabriel Batista a defende à "queima-roupa" o que teria sido o 2-0. A orquestrar tudo isto, um nome: o de Otávio. E apesar de um ligeiro crescimento dos açorianos nos últimos minutos da primeira parte, o resultado não se alterou até ao intervalo: 1-0 para o FC Porto.

Onze do Santa Clara: Gabriel Batista; Sagna, Boateng, Tassano, Matheus Araújo (MT), Bobsin, Adriano, Bruno Almeida, Gabriel Silva, Ricardinho e Tagawa

Onze do FC Porto: Diogo Costa, Pepê, Fábio Cardoso, Carmo, Zaidu, Bruno Costa, Uribe, Otávio, Galeno, Evanilson e Taremi

O jogo é arbitrado por Artur Soares Dias, auxiliador por Paulo Soares e Inácio Pereira. No VAR está Rui Oliveira.

Suplentes do Santa Clara: Ricardo Fernandes, Quintilla, Calila, Rodrigo Valente, Andrezinho, Bicalho, Rildo Filho, Matheus Babi e Paulo Eduardo

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Marcano, Grujic, Rodrigo Conceição, Namaso, Wendell, Toni Martínez, Gonçalo Borges e Folha