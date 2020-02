Santa Clara nega uso de "materiais proibidos" após queixa do Paços de Ferreira

O Santa Clara venceu o Paços de Ferreira por 2-1, jogo a contar para a 19ª jornada do campeonato © Eduardo Costa / LUSA

O jogo entre o Santa Clara e o Paços de Ferreira esteve suspenso por quase duas horas - antes de ser mesmo adiado - devido à chuva forte que apagou as marcações do relvado do Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada. Paulo Meneses, presidente do Paços de Ferreira, confirma à TSF que foi formalizado um protesto da partida. Os açorianos lamentam o adiamento e dizem que cumpriram todas medidas "regulamentares para a realização do jogo".

O presidente pacense recebeu esta segunda-feira a comitiva que regressa dos Açores e disse aos jornalistas que a intenção de protestar o jogo surgiu no momento em que se aperceberam que havia uma "violação de questões técnicas".

A Liga Portuguesa de Futebol disse que foram cumpridos os regulamentos para adiar a partida na sequência de condições climatéricas que afetaram as marcações do terreno do jogo. No entanto, Paulo Meneses assegura que "não houve sequer uma tentativa da equipa de arbitragem para ver se o estádio permitia ou não a circulação da bola".

"Não houve sequer uma tentativa da equipa de arbitragem para ver se o estádio permitia ou não a circulação da bola." 00:00 00:00

Para tentar "pintar" as linhas do campo, alguns funcionários utilizaram um produto que, segundo Paulo Meneses "não correspondia com aquilo que dizia na embalagem".

"A relva do estádio estava queimada devido à utilização de materiais que não são adequados", assegura o presidente.

"Relva do estádio estava queimada devido à utilização de materiais que não são adequados." 00:00 00:00

Perante esta situação, o Paços de Ferreira invocou o artigo 94.º do Regulamento Disciplinar da Liga: "Quando um jogo oficial não se realizar ou não se concluir em virtude do estádio não se encontrar em condições regulamentares por facto imputável ao clube que o indica, é este punido com a sanção de derrota".

Paulo Meneses garante que o clube já pediu os relatórios do jogo ao Conselho Disciplinar da Liga e esperam que exista uma decisão rápida e "que se fundamente naquilo que são os regulamentos".

"As sanções desportivas têm de ser aplicadas", acrescenta.

Rui Cordeiro está tranquilo

Em entrevista à TSF, Rui Cordeiro lamenta o adiamento do jogo devido às alterações climatéricas numa região onde o nível de precipitação é muito elevado.

"Cada um se preocupe em ser competente dentro do relvado, que é lá que se resolvem as coisas." 00:00 00:00

Questionado sobre os alegados materiais proibidos que foram usados para a marcação das linhas do relvado, o presidente do Santa Clara garante que "foram feitas todas as tentativas regulamentares para a realização do jogo".

O presidente da equipa açoriana não quer "alimentar polémicas fora do campo" até porque "o futebol português precisa é que cada um se preocupe em ser competente dentro do relvado, que é lá que se resolvem as coisas".

Rui Cordeiro garante estar tranquilo face a esta situação e assegura que o clube açoriano vai continuar focado em cumprir os objetivos, que é a manutenção da equipa na primeira liga.