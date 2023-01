© Filipe Amorim/Global Imagens (arquivo)

O SC Braga desloca-se, esta quinta-feira, à ilha de São Miguel, nos Açores, para defrontar o 15.º classificado da I Liga, o Santa Clara. Enquanto os bracarenses chegam ao jogo após um triunfo na competição, os açorianos veem num período de cinco jogos sem vencer em todas as competições.

Nos primeiros minutos do encontro, os bracarenses ocuparam maioritariamente o meio-campo dos açorianos. Após bastantes ensaios de cruzamentos para servir os jogadores que povoavam a grande área, os golos surgiram, aproveitando algumas lacunas defensivas dos adversários.

Aos 14', e em mais uma dessas oportunidades, a sorte foi outra. André Horta encontrou espaço na ala após um passe de rotura de Uros Racic e serviu Abel Ruiz, que amorteceu o esférico e acabou por assistir Ricardo Horta para o primeiro golo ao cair da noite nos Açores.

A bola voltou a ser da posse do Santa Clara quando se deslocou para o centro do terreno para um novo pontapé de saída, mas não tardou a voltar a ser do SC Braga. À passagem do minuto 16, Abel Ruiz voltou a ser protagonista de uma assistência, mas o marcador foi, desta vez, Iuri Medeiros, que falhou à primeira, mas fez o 2-0 na recarga.

Até ao apito que envia os jogadores de volta para o balneário para o intervalo, os minhotos tiveram chances para aumentar ainda mais a vantagem. Contudo, mantinha-se a vantagem de dois golos, conseguida após dois minutos eficazes de uma primeira parte em que a equipa forasteira dominou do início ao fim.

Onze do Santa Clara: Gabriel Batista; Sagna, Tassano, Boateng e Quintilla; Costinha e Adriano; Gabriel Silva, Bruno Almeida e Ricardinho; Tagawa

Onze do SC Braga: Matheus; Victor Gomez, Niakaté, Paulo Oliveira e Sequeira; Iúri Medeiros, Al Musrati, Uros Racic e André Horta; Ricardo Horta e Abel Ruiz

Suplentes do Santa Clara: Ricardo Fernandes, Diogo Calila, Rodrigo Valente, MT, Rildo, Matheus Babi, Ítalo e Bobsin

Suplentes do SC Braga: Tiago Sá, Tormena, Rodrigo Gomes, Simon Banza, Bruno Rodrigues, Borja, Hernâni, Castro e Vitinha