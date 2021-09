© Eduardo Costa/Lusa

Um golo aos 90+5 minutos permitiu este domingo ao Santa Clara empatar em casa com o Sporting de Braga (1-1), em jogo da sétima jornada da Primeira Liga portuguesa de futebol.

Paulo Oliveira colocou, aos 71 minutos, o Sporting de Braga em vantagem, mas Lincoln empatou aos 90+5, interrompendo uma série de duas derrotas seguidas do Santa Clara.

Com este resultado, os bracarenses mantêm-se na quinta posição, com 12 pontos, enquanto o Santa Clara segue na 16.ª e antepenúltima posição, com cinco pontos.

Onze do Santa Clara: Marco; Sagna, Villanueva, Tassano e Mansur; Anderson Carvalho e Morita; Rui Costa, Lincoln e Allano; Luiz Phellype

Onze do SC Braga: Matheus; Fabiano, Paulo Oliveira, Diogo Leite e Sequeira; Al Musrati e André Horta; Iuri Medeiros, Ricardo Horta e Galeno; Mario González

Suplentes do Santa Clara: Ricardo Fernandes, João Afonso, Bouldini, Paulo Henrique, Júlio Romão, Nené, Cryzan, Jean Patric e Ricardinho

Suplentes do SC Braga: Tiago Sá, Yan Couto, Tormena, Francisco Moura, Castro, Lucas Mineiro, Chiquinho, Lucas Piazon e Vitinha