O Santa Clara venceu esta quinta-feira o Partizan por 2-1, na primeira mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga Conferência Europa.



Logo aos quatro minutos, Carlos Junior abriu o marcador no Estádio de Ponta Delgada. Na segunda parte, Hidemasa Morita entrou na área e com classe aumentou a vantagem da equipa insular.

Aos 54 minutos, Igor Vujacic reduziu para a formação sérvia. O jogo da segunda mão está agendado para a próxima quinta-feira, em Belgrado.