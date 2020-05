Santa Clara viaja para o continente a 29 de maio para retoma do campeonato

© Eduardo Resendes/Açoriano Oriental/ Global Imagens

O Santa Clara vai viajar para Lisboa na próxima sexta-feira para disputar os restantes jogos da I Liga de futebol como visitado na Cidade do Futebol, em Oeiras, devido à Covid-19.

A informação foi avançada à agência Lusa por fonte oficial do clube açoriano, dando nota de que o clube irá chegar ao final do dia a Lisboa, partindo do aeroporto para a unidade hoteleira onde ficará instalado até ao final do campeonato.

Por indicação da Direção-Geral da Saúde, o Santa Clara terá de voar num voo fretado, que será operado pela SATA e que custará cerca de 30 mil euros aos cofres do emblema açoriano, disse a mesma fonte.

No dia 30 de maio, sábado, o Santa Clara irá fazer o primeiro treino na Cidade do Futebol, que será a casa do clube insular até ao final da I Liga.

Durante a estadia no continente, os jogadores açorianos terão de ficar em confinamento obrigatório no hotel, podendo apenas sair para os treinos e para os jogos.

A Cidade do Futebol irá receber também os jogos em casa do Belenenses SAD, mas o Santa Clara diz não temer constrangimentos quanto à utilização das instalações, uma vez que os 'azuis' irão continuar a treinar no estádio do Jamor.

No retomar do campeonato, os açorianos vão receber o Sporting de Braga no dia 05 de junho, às 18:00.

Nas restantes jornadas, os 'encarnados' de Ponta Delgada vão enfrentar o Vitória de Setúbal (fora), o Portimonense (casa), o Benfica (fora), o Boavista (fora), o Marítimo (casa), o Sporting (fora), o Aves (casa), Rio Ave (fora), e Vitória de Guimarães (casa).

Uma vez que o último jogo do campeonato frente aos vimaranenses ainda não tem data marcada, o emblema insular ainda não sabe quando irá regressar aos Açores.

A possibilidade de jogar o resto do campeonato fora dos Açores foi sugerida pelo Santa Clara em abril, com o objetivo de "garantir a saúde dos açorianos", disse à Lusa na altura o presidente do clube, Rui Cordeiro.

À Lusa, os açorianos disseram também pretender um apoio financeiro da Liga de clubes para fazer face às despesas de logística, caso se confirmasse a possibilidade de jogar sempre fora dos Açores.

A I Liga, na qual o Santa Clara está no 10.º lugar, com 30 pontos, tem o seu retorno previsto para 03 de junho, para se disputar as restantes 10 jornadas.