Santarém, Leiria, Coimbra e Aveiro disponíveis para receber jogos

Associações de futebol de Aveiro, Leiria, Coimbra e Santarém querem receber jogos

As associações de futebol de Leiria, Aveiro, Santarém e Coimbra dizem estar disponíveis receber os jogos que faltam dos campeonatos profissionais de futebol. Num comunicado, garantem que têm as condições necessárias para receber as competições. O presidente da Associação de Futebol de Santarém lembra que nestes quatro distritos há três estádios do Euro 2004, mas também outras infraestruturas desportivas com capacidade para receber as partidas.

Francisco Jerónimo adianta mesmo que já foram feitos alguns contactos com a industria hoteleira para perceber se é possível albergar as equipas profissionais durante o período de retoma das competições. "Já existiram alguns contactos, mas tudo está numa fase embrionária, até porque não sabemos se vai haver jogos ou não", lembra."​​​​​​ "Este conjunto de regiões está disponível e garante todas as condições necessárias".

O que é necessário

Para o presidente da Associação de Futebol de Coimbra, é importante garantir que Liga e federação têm todas as opções necessárias. "Podem optar fazer os jogos nos estádios de cada um das equipas ou distribuir os jogos da 1ª liga por uma região e os da 2ª por outra", explica o responsável

"Temos todas as condições para fazer mais do que uma jornada por semana, mas também em segurança, estágio, ativos", reforça do dirigente de Coimbra.

O presidente da associação de futebol de Santarém lembra que a capacidade dos estádios não é o mais importante. "Há outras infraestruturas, como as de Fátima", capazes de receber jogos", assegura o responsável. Para minimizar os riscos, as equipas poderiam ficar na região durante as várias semanas de prova, realizando deslocações mais curtas até aos estádios definidos pela liga para a realização dos jogos em falta.

Para Francisco Jerónimo a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) deveria aproveitar a capacidade já demonstrada pelas associações locais para receber torneios de grande escala. "Santarém e Leiria organizaram recentemente o torneio Lopes da Silva", lembra o dirigente, o torneio maior torneio de futebol jovem da Federação Portuguesa de Futebol.

O Governo deve anunciar esta quinta-feira uma decisão sobre o regresso do futebol profissional em Portugal durante a temporada 2019/2020. Para além desta proposta conjunta de Leiria, Coimbra, Aveiro e Santarém, também o Algarve já demonstrou disponibilidade para receber os jogos que faltam das principais ligas.

"As questões financeiras são importantes mas a saúde está em primeiro lugar", lembra o líder da associação de Santarém.

