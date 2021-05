Sapatilhas usadas por Michael Jordan na época de estreia leiloadas por 126.000 euros

Por Lusa 12 Maio, 2021 • 22:30 Partilhar este artigo Facebook

Um par de sapatilhas usado pela lenda do basquetebol Michael Jordan na temporada de estreia na Liga norte-americana de basquetebol (NBA) foi hoje leiloado por 126.000 euros pela Sotheby's, uma das maiores casas de leilões do mundo.

O leilão denominado "Gamers Only" foi realizado exclusivamente online e contou com 13 pares de sapatilhas utilizadas por alguns dos melhores jogadores da NBA, incluindo as de Scottie Pippen e Shaquille O'Neal.

Segundo aquela casa responsável pela licitação, os Nike Air Jordan 1 "não mudaram apenas o ténis de basquetebol para sempre, mas também são considerados os fundadores da cultura do ténis".

O par vendido com as cores vermelho, branco e preto foi usado por Michael Jordan, hoje com 58 anos, durante a brilhante primeira temporada na NBA, em 1984/85, ao serviço dos Chicago Bulls.

"Existe algum desgaste no dedo do pé e ao redor dos calcanhares. Isso faz lembrar o que acontecia nos jogos quando eram usados. Este par é de alguém que conheceu Michael Jordan pessoalmente, então tem realmente uma origem perfeita", contou Josh Pullan, diretor geral do departamento de artigos de luxo da Sotheby's.

A Sotheby's apresentou também na venda online as sapatilhas usadas por outras figuras incontornáveis da modalidade, como Stephen Curry, Kareem Abdul-Jabbar, Charles Barkley, Steve Nash, Kevin Garnett, Patrick Ewing, Dominique Wilkins, Allen Iverson, Moses Malone e Isiah Thomas.