Sarri sobre substituição de Ronaldo: "Até no futebol amador as reações são iguais"

Ainda não é claro que Cristiano Ronaldo esteja apto para o próximo jogo frente à Atalanta, mas o que parece certo é que entre o jogador e o treinador Maurizio Sarri não há nada para esclarecer. "Não é preciso qualquer esclarecimento. Quando era treinador no futebol amador as reações dos jogadores às substituições eram iguais," declarou o técnico da Juventus.

"Há já muito tempo, percebi que devemos deixar que devemos deixar os jogadores arrefecerem, caso contrário tenho que passar a vida em esclarecimentos com eles." Afirmou o técnico italiano em conferência de imprensa desvalorizando a polémica reação do português na partida frente ao AC Milan.

Maurizio Sarri aclarou a situação física do português e garantiu "com 99% de certeza" que Ronaldo não deve estar no próximo jogo. "Quando regressou da seleção, o internacional português disse no primeiro jogo sentir-se melhor, mas na segunda partida teve algumas dores. É um problema que o está a condicionar até mentalmente," explicou o italiano. Acrescentou ainda, "definimos um programa de recuperação e o nosso objetivo é a Liga dos Campeões frente ao Atlético de Madrid. Temos que debelar esta pequena lesão e simultaneamente ele tem que continuar a treinar. Portanto quase de certeza que não irá estar no próximo jogo e vai continua a cumprir o programa."

A Juventus lidera a classificação do campeonato italiano com 1 ponto de vantagem face ao Inter, este fim de semana desloca-se a Bergamo para defrontar a Atalanta em jogo para 13.ª jornada da Serie A.