Veja os golos de Bruma e Pizzi. SC Braga 2-0 Backa Topola (intervalo)

Por Gonçalo Teles 08 Agosto, 2023 • 18:48

O SC Braga defronta esta terça-feira, em casa, os sérvios do Backa Topola para a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de futebol, a cuja fase de grupos tenta chegar pela terceira vez. Os bracarenses têm 100% de sucesso nas fases preliminares da Liga dos Campeões, já que as superaram nas duas vezes em que as disputaram, em 2010/11 e 2012/13, mas para repetir o feito têm que eliminar o vice-campeão sérvio e disputar ainda um play-off​​​​​​.

No primeiro jogo oficial da época, Artur Jorge optou por manter grande parte da base da equipa da última época, lançando apenas dois reforços: Fonte no lugar que era habitualmente de Paulo Oliveira e Vítor Carvalho nos terrenos que André Horta ou André Castro costumam pisar.

O aperto bracarense aos sérvios começou muito cedo e, aos sete minutos, já Ilic tinha de aplicar-se para evitar o 1-0 a remate de Bruma. O novo "7" bracarense aproveitou uma bola perdida na grande área do Backa para lançar um remate muito colocado ao canto inferior, mas viu o guardião chegar à bola a tempo.

Só que o extremo português não aceitava aquele "não" do sérvio como resposta e quis dizer-lho de forma ainda mais complicada. Recebeu de Borja na esquerda do ataque, arrancou numa diagonal em direção à baliza e, ainda fora da grande área, rematou de tal forma que fez a bola bater mesmo à frente de Ilic antes de entrar na baliza para o 1-0.

Celebrou com um balão vermelho que encheu para mostrar aos adeptos, como que para mostrar que estava ali para dar um espetáculo multidimensional e em troca só pedia aplausos.

Ainda se celebrava esse golo em Braga quando Abel Ruiz desmarcou, no minuto seguinte, Pizzi na cara do guarda-redes sérvio. O português olhou para a baliza e, na passada, atirou para o 2-0.

Para resfriar os ânimos, o Backa ia fazendo o mesmo quando, aos 20', Pantovic também surgiu demasiado sozinho perto da baliza do SC Braga. Não teve, no entanto, a arte de Pizzi e acabou por rematar por cima. Ainda assim, serviu para fazer os sérvios chegarem oficialmente ao jogo.

Até aos 33' lá foram criando perigo - embora não demasiado para Matheus -, obrigando o SC Braga a mostrar que há defesa além da pressão altíssima. Isto, até Bruma sentar o mesmo jogador por duas vezes na mesma jogada e encontrar Al Musrati no interior da grande área. Dessa vez, não valeu o guarda-redes Ilic, mas valeu o defesa que, em cima da linha de golo, desviou de cabeça por cima da baliza.

Onze do Sporting de Braga: Matheus, Victor Gómez, Niakaté, José Fonte, Borja, Al Musrati, Vítor Carvalho, Pizzi, Bruma, Ricardo Horta e Abel Ruiz

Onze do Backa Topola: Ilic, Cvetkovic, Calusic, Dordevic, Petrovic, Stojic, Dakovac, Kuveljic, Pantovic, Jovanovic e Rakonjac

O SC Braga, com um plantel às ordens do treinador Artur Jorge teoricamente mais forte do que na época passada, apresenta como principal argumento um registo de cinco vitórias, um empate e uma derrota na pré-temporada.

Suplentes do SC Braga: Hornicek, Saatçi, André Horta, Roger Fernandes, Alvaro Djaló, Paulo Oliveira, Zalazar, Mendes, Adrián Marin, Banza, André Castro e Djibril Soumare

Suplentes do Backa Topola: Simic, Jorgic, Radin, Milovanovic, Milosavljevic, Stanic, Antonic, Cirkovic, Cvetinovic, Krstic, Vlalukin e Sós