Conheça os onzes de SC Braga e Boavista

14 Janeiro, 2023 • 19:40

O SC Braga, segundo classificado, procura hoje aproximar-se do líder Benfica na receção ao Boavista, esperando depois um deslize dos 'encarnados' no dérbi de domingo, na 16.ª jornada da I Liga de futebol.

No Minho, perante o atual oitavo classificado da prova, os bracarenses vão tentar somar a quarta vitória seguida no campeonato e ficar provisoriamente a três pontos do emblema lisboeta.

Um triunfo coloca também pressão sobre o FC Porto, terceiro a um ponto dos minhotos (recebe no domingo o Famalicão), e Sporting, quarto a seis, sobretudo nas contas pelos lugares de acesso direto à Liga dos Campeões.

Onze do SC Braga: Matheus; Victor Gómez, Tormena, Paulo Oliveira e Sequeira; Iuri Medeiros, Uros Racic, Al Musrati e Ricardo Horta; Abel Ruiz e Vitinha

Onze do Boavista: Bracali; Sasso, Rodrigo Abascal e Bruno Onyemaechi; Pedro Malheiro, Seba Pérez, Ibrahima Camara, Makouta e Ricardo Mangas; Yusupha e Bruno Lourenço

Suplentes do SC Braga: Tiago Sá, Rodrigo Gomes, André Horta, Alvaro Djaló, Banza, Borja, Hernani e Castro.

Suplentes do Boavista: César, Robson Reis, Gorré, Bozeník, Masa, Joel Silva, Salvador Agra, Martim Tavares e Luís Santos.