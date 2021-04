Bracarenses tentam pressionar Benfica. SC Braga 0-0 Boavista (1.ª parte)

© Ivan Del Val/Global Imagens

Por TSF 21 Abril, 2021 • 18:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O SC Braga, quarto classificado da Primeira Liga de futebol, recebe esta quarta-feira o Boavista, que ocupa a 14.ª posição com 28 pontos, mais quatro do que o Marítimo, primeira equipa em lugar de descida direta. Já os bracarenses estão a dois pontos do Benfica.

Onze do SC Braga: Matheus, Esgaio, Raul Silva, Tormena, Sequeira, Fransérgio, Castro, Gaitán, Ricardo Horta, Galeno e Abel Ruiz

Onze do Boavista: Léo Jardim, Nathan, Porozo, Rami, Chidozie, Hamache, Show, Sebastian Perez, Paulinho, Yusupha e Elis

O jogo é arbitrado por Luís Godinho, auxiliado por Rui Teixeira e Valter Rufo. No VAR está Rui Costa.

Suplentes do SC Braga: Tiago Sá, Zé Carlos, Rolando, João Novais, Piazon, André Horta, Sporar, Borja e Bruno Rodrigues

Suplentes do Boavista: Bracali, Cannon, Gomez, Nuno Santos, Sauer, Angel Gomes, De Santis, Kuku Jr. e Morais