SC Braga começa a discutir vaga na Champions com Panathinaikos

O SC Braga e Panathinaikos jogam a partir das 20h00, em Braga © Vassil Donev/EPA (arquivo)

O SC Braga inicia esta quarta-feira a participação no play-off da Liga dos Campeões de futebol, em que terá de ultrapassar os gregos do Panathinaikos para atingir a fase de grupos pela terceira vez na sua história.

Após eliminarem os sérvios do Backa Topola na terceira pré-eliminatória, com triunfos por 3-0, em casa, e 4-1, fora, os minhotos deparam-se agora com o derradeiro obstáculo para se juntarem a Benfica e FC Porto na principal competição europeia de clubes, em que estiveram presentes em 2010/11 e 2012/13.

Se o SC Braga já leva dois encontros na I Liga portuguesa, registando uma derrota na estreia, com Famalicão, e uma vitória no sábado, com o Desportivo de Chaves, o Panathinaikos ainda não realizou qualquer duelo no campeonato grego.

Contudo, os helénicos levam quatro partidas oficiais esta temporada, todas nas rondas preliminares da Champions: na segunda pré-eliminatória, eliminaram os ucranianos do Dnipro (vitória por 3-1, fora, e um empate 2-2, em casa) e, na terceira pré-eliminatória, ultrapassaram o Marselha, vencendo por 1-0 na Grécia e perdendo por 2-1 em França, onde acabariam por garantir a passagem no desempate por grandes penalidades.

SC Braga e Panathinaikos jogam a partir das 20h00, em Braga, num encontro que será dirigido pelo alemão Felix Zwayer. O jogo da segunda mão do play-off está agendado para 29 de agosto, em Atenas.