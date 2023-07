SC Braga conhece adversário da terceira pré-eliminatória da Champions. Veja as hipóteses

© Rita Chantre/Global Imagens (arquivo)

O Sporting de Braga conhece hoje o adversário na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de futebol de 2023/24, para a qual estão apurados diretamente Benfica e FC Porto, no sorteio que se realiza na sede da UEFA.

A equipa minhota é cabeça de série do caminho dos não campeões da prova e poderá defrontar o Sturm Graz (Áustria), Backa Topola (Sérvia) ou o vencedor de um dos confrontos da segunda pré-eliminatória, entre Genk (Bélgica) e Servette (Suíça) e entre Dnipro (Ucrânia) e Panathinaikos (Grécia).

O sorteio da terceira e penúltima ronda preliminar da Liga dos Campeões, que dá acesso ao derradeiro play-off para a fase de grupos - para a qual o Benfica, campeão português, e o FC Porto, vice-campeão, estão qualificados -, tem início às 12h00 (11h00 de Lisboa), na cidade suíça de Nyon.

A partir das 14h00 (13h00 em Lisboa) será realizado o sorteio da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, que contará com a presença do Arouca e do Vitória de Guimarães, caso a equipa minhota ultrapasse os eslovenos do Celje na segunda ronda de apuramento.