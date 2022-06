SC Braga contratou o defesa Víctor Gómez

© scbraga.pt

A SAD do SC Braga revelou que o acordo por Víctor Gómez contempla uma opção de compra não obrigatória de dois milhões de euros, acrescentando que, no caso de a cláusula ser exercida, o internacional sub-21 espanhol assinará um contrato válido por cinco épocas.

Víctor Gómez já jogou na formação do Barcelona, no Espanhol, Mirandés e na última época esteve no Málaga, onde fez 35 jogos na segunda liga espanhola.

O lateral direito é internacional pelas camadas jovens de Espanha, onde conquistou os Europeus de sub-17 e sub-19.

Víctor Gómez já está a trabalhar às ordens de Artur Jorge na equipa do SC Braga.