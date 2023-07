SC Braga defronta Backa Topola na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões

© Gerardo Santos/Global Imagens (arquivo)

Por Gonçalo Teles 24 Julho, 2023 • 11:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os sérvios do Backa Topola são os adversários do SC Braga na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de futebol de 2023/24, para a qual estão apurados diretamente Benfica e FC Porto.

Relacionados Conselho de Arbitragem vai divulgar algumas comunicações do VAR

Os bracarenses vão jogar a primeira mão em casa, em 8 ou 9 de agosto, com a segunda mão a ser disputada em 15 de agosto na Sérvia.

No sorteio que se realizou esta segunda-feira na sede da UEFA, a equipa minhota que era cabeça de série do caminho dos não campeões da prova tinha também como possíveis adversários Sturm Graz (Áustria) ou o vencedor de um dos confrontos da segunda pré-eliminatória, entre Genk (Bélgica) e Servette (Suíça) e entre Dnipro (Ucrânia) e Panathinaikos (Grécia).

Os outros pares sorteados são Rangers vs Servette/Genk, Dnipro/Panathinaikos vs Marseille e PSV vs Sturm Graz.

A terceira e penúltima ronda preliminar da Liga dos Campeões dá acesso ao derradeiro play-off para a fase de grupos, para a qual o Benfica, campeão português, e o FC Porto, vice-campeão, estão qualificados.