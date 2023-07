SC Braga empata com AS Roma no fecho do estágio algarvio. Veja o golo bracarense

© Ricardo Nascimento/EPA

O SC Braga empatou esta quarta-feira (1-1) com os italianos da Roma, do treinador português José Mourinho, registando a primeira igualdade após quatro vitórias na pré-época 2023/24, em jogo particular disputado em Albufeira.

O avançado internacional italiano El Shaarawy assinou, aos 32 minutos, o primeiro golo da partida, com Bruma a restabelecer a igualdade já perto do fim, aos 86 minutos.

Os minhotos, que preparam a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, frente aos sérvios do Backa Topola (primeira mão em casa, em 08 ou 09 de agosto, e segunda mão em 15 de agosto), somavam até agora quatro triunfos em quatro jogos, frente a Torreense (4-0), Boavista (2-0), Cardiff City (1-0) e Bristol Rovers (3-2).

O SC Braga apresentou dois reforços (o central José Fonte e o médio Vítor Carvalho) no 'onze' inicial, em '4-2-3-1', também com os espanhóis Victor Gómez e Abel Ruiz de regresso, após terem começado a pré-época mais tarde devido à presença no Europeu de sub-21.

Após um primeiro quarto de hora fraco, em que imperou o equilíbrio, os italianos -- em estágio no Algarve desde o início desta semana -- desperdiçaram uma ocasião flagrante, numa cabeçada de Mancini à barra, na sequência de um canto, aos 17 minutos.

Este lance de perigo nem sequer agitou o jogo, que se manteve numa toada muito morna: só de bola parada é que os minhotos deram trabalho ao guardião internacional português Rui Patrício, obrigado a uma defesa apertada num livre de Ricardo Horta (29).

Na primeira combinação de bola corrida com qualidade, aos 32 minutos, El Shaarawy fez 'tabelinha' à esquerda com Zalewski e respondeu ao passe do lateral internacional polaco com uma conclusão fácil na pequena área para o 1-0.

Na segunda metade, o Sporting de Braga não só continuou muito 'apagado' em termos ofensivos, exibindo muitas dificuldades para desbloquear a organização defensiva italiana, como permitiu que o adversário fosse criando um ascendente na partida.

A Roma, em que Mourinho, a ver o jogo da bancada, fez dez alterações ao intervalo, esteve várias vezes perto do segundo golo, nomeadamente em lances criados pelo criativo argentino Dybala (48, 66 e 70).

Na sua primeira ocasião em todo o segundo tempo, o Sporting de Braga acabou por chegar ao empate, num remate acrobático de Bruma (86), assistido por Banza, e logo a seguir foi Svilar, ex-guardião do Benfica, a impedir o 2-1 ao defender um remate de Rodrigo Zalazar (88).

Já nos descontos, Matheus evitou o golo da vitória italiana, com uma grande defesa ao 'tiro' de Belotti, na pequena área.

O SC Braga continua a pré-época no sábado, com o jogo de apresentação aos seus adeptos, frente aos franceses do Nice (19.00), enquanto o estágio da equipa de José Mourinho no Algarve engloba mais duas partidas, contra Estrela da Amadora, no sábado, e Farense, na quarta-feira.