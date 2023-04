© Filipe Amorim/Global Imagens (arquivo)

Por Gonçalo Teles 08 Abril, 2023 • 19:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O SC recebe este sábado o Estoril Praia e tenta aproveitar a derrota do Benfica na receção ao FC Porto para se aproximar do líder, na 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, ao mesmo tempo que se reaproxima dos dragões.

O primeiro grande momento de perigo até sorriu aos canarinhos, que viram Matheus negar o golo com o pé esquerdo. Na mesma jogada, na outra baliza e já depois de uma bola ao poste, Abel Ruiz apareceu no centro da grande área a responder a um cruzamento a partir do lado esquerdo. O espanhol rematou para o fundo das redes, mas estava em fora de jogo.

Ora, não valeu à primeira, valeu à segunda. Novo cruzamento, desta vez tenso e rasteiro a partir da esquerda - depois de Bruma tirar um defesa da frente - e Ruiz apareceu à bola da baliza para encostar.

Onze do SC Braga: Matheus, Victor Gomez, Tormena, Niakaté, Borja, Al Musrati, André Horta, Medeiros, Bruma, Ricardo Horta e Abel Ruiz

Onze do Estoril Praia: Dani Figueira, Delos, Pedro Álvaro, Vital, Tiago Araújo, Ndiaye, João Marques, Carlos Eduardo, Geraldes, Tiago Gouveia, Marqués

Caso vençam, os bracarenses repõem em dois pontos o atraso para o FC Porto e reduzem para nove a desvantagem para o Benfica. Pela frente, os comandados de Artur Jorge têm o Estoril Praia, 15.º classificado e primeiro acima dos lugares em risco de despromoção, que voltou às vitórias na jornada passada, frente ao Gil Vicente, depois de seis derrotas seguidas.

O jogo é arbitrado por Vítor Ferreira, auxiliado por Nelson Cunha e Luís Costa. No VAR está Hugo Miguel.

Suplentes do SC Braga: Tiago Sá, Rodrigo Gomes, Alvaro Djaló, Paulo Oliveira, Mendes, Racic, Pizzi, Banza e Castro

Suplentes do Estoril Praia: Pedro Silva, Gamboa, Rodrigo Martins, Cassiano, Guitane, Mexer, João Carlos, Tiago Santos, Siliki