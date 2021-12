Noite europeia no Minho. SC Braga 0-0 Estrela Vermelha (1.ª parte)

Carlos Carvalhal © Hugo Delgado/Lusa

A qualificação para os oitavos de final da Liga Europa joga-se esta quinta-feira e o SC Braga parte para a última jornada com esperanças de apuramento. Os bracarenses recebem o Estrela Vermelha, da Sérvia, esta quinta-feira e só vitória garante a presença da equipa de Carlos Carvalhal nessa fase da prova.

Em caso de empate ou derrota, o acesso direto aos oitavos de final fica impossível, mas a porta para o play-off jogado contra os terceiros classificados da Liga dos Campeões continua aberta. Ainda assim, nesse caso, o SC Braga depende do outro jogo do grupo F, entre Midtjylland e Ludogorets. Para a equipa portuguesa conseguir o apuramento para o play-off (no qual já se encontra o FC Porto), os dinamarqueses não podem vencer na Bulgária.

Onze do SC Braga: Matheus; Paulo Oliveira, Diogo Leite e Raúl Silva; Yan Couto, Al Musrati, André Horta e Galeno; Iuri Medeiros, Vítor Oliveira e Ricardo Horta.

Onze do Estrela Vermelha: Borjan; Erakovic, Dragovic e Pankov; Gobeljic, Kanga, Petrovic e Rodic; Ivanic, Katai e Zivkovic.

O jogo vai ser dirigido por uma equipa de arbitragem italiano liderada por Marco Guida. Ciro Carbone e Giorgio Peretti são os auxiliares, enquanto Luca Pairetto é o quarto árbitro. No VAR vão estar o também italiano Paolo Valeri e o francês Amaury Delerue.

Suplentes do SC Braga: Tiago Sá, Tormena, Abel Ruiz, Piazón, Mario González, Chiquinho, Lucas Mineiro, Gorby, Fabiano, Francisco Moura, Roger Fernandes e Bruno Rodrigues

Suplentes do Estrela Vermelha: Popovic, Gordic, Gajic, Degenek, Krsticic, Pavkok, Stanic, Lazetic, Nabouhane e Srnic