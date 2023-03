Conheça os onzes de SC Braga e FC Porto

© Pedro Correira/Global Imagens (arquivo)

SC Braga e FC Porto enfrentam-se este sábado na cidade dos arcebispos, a contar para a 25.ª jornada da I Liga de futebol. Dragões e minhotos procuram não perder pontos para o líder Benfica, que já sabe que é um dos vencedores da jornada.

O segundo e o terceiro do campeonato entram em campo sabendo que pelo menos um deles perderá pontos para as águias, que venceram o Vitória SC no sábado por 5-1. Os portistas procuram voltar a encurtar a distância para oito pontos, enquanto os guerreiros do Minho ficarão a dez, em caso de vitória. Se a partida terminar empatada, o Benfica é o grande beneficiado da jornada, ficando com mais dez pontos do que o FC Porto e mais 12 do que o SC Braga.

Onze do SC Braga: Matheus.Victor Gomez, Tormena, Niakaté, Sequeira, Al Musrati, André Horta, Iuri Medeiros, Ricardo Horta, Bruma e Abel Ruiz.

Onze do FC Porto: Diogo Costa, Rodrigo Conceição, Fábio Cardoso, Marcano, Wendell, Uribe, Gruijc, Pepê, Otávio, Taremi e Evanilson.

Suplentes do SC Braga: Tiago Sá, Serdar, Alvaro Djaló, Paulo Oliveira, Racic, Pizzi, Banza, Broja e Castro.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, David Carmo, Veron, Zaidu, Galeno, Namaso, André Franco, Toni Martínez e Eustáquio.