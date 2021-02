Conheça os onzes de SC Braga e FC Porto

© Hugo Delgado/Lusa

Por Gonçalo Teles 07 Fevereiro, 2021 • 19:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Três pontos separam o SC Braga, terceiro classificado da Primeira Liga, do FC Porto, segundo classificado. As equipas encontram-se, este domingo, no Municipal de Braga num jogo que pode cavar um fosso de seis pontos, acabar em igualdade pontual ou manter tudo na mesma.

Onze do SC Braga: Matheus, Tormena, David Carmo, Raul Silva, Ricardo Esgaio, Fransérgio, João Novais, Al Musrati, Ricardo Horta, Galeno e Abel Ruiz

Onze do FC Porto: Marchesín, Manafá, Mbemba, Pepe, Malang Sarr, Uribe, Sérgio Oliveira, Luis Díaz, Corona, Taremi e Marega

O jogo é arbitrado por Artur Soares Dias, assistido por Rui Licínio e Paulo Soares. João Pinheiro é o VAR.

Suplentes do SC Braga: Tiago Sá, Zé Carlos, Rolando, Gaitán, Piazon, André Horta, Sporar, Borja e Vítor

Suplentes do FC Porto: Diogo Costa, Diogo Leite, Zaidu, Grujic, João Mário, Felipe Anderson, Toni Martínez, Evanílson e Fábio Vieira