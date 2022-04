Conheça os onzes de SC Braga e FC Porto

© Ivan Del Val/Global Imagens

No dia em que pode ser campeão sem estar em campo, o FC Porto procura começar por fazer a sua parte, esta tarde, na visita ao SC Braga. Os dragões tentam vencer ou empatar e ficam depois dependentes do resultado que o Sporting consiga frente ao Boavista: caso os leões somem menos um ponto do que o FC Porto, entregam o campeonato aos azuis e brancos

Onze do SC Braga: Matheus, Yan Couto, Tormena, Paulo Oliveira, David Carmo, Al Musrati, André Horta, Castro, Rodrigo Gomes, Ricardo Horta e Abel Ruiz

Onze do FC Porto: Diogo Costa, Pepê, Mbemba, Pepe, Zaidu, Grujic, Vitinha, Otávio, Fábio Vieira, Taremi e Evanílson

Suplentes do SC Braga: Tiago Sá, Lucas Mineiro, Gorby, Fabiano, André Ferreira, Moura, Bruno Rodrigues, Falé e Vitinha

Suplentes do FC Porto: Marchesín, Fábio Cardoso, Marcano, Francisco Conceição, Galeno, Wendell, João Mário, Toni Martínez e Eustáquio

O jogo é arbitrado por Hugo Miguel, assistido por Ricardo Santos e Nuno Pereira. No VAR está Fábio Melo