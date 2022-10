Conheça os onzes de SC Braga e GD Chaves

© Gonçalo Delgado/Global Imagens

O SC Braga vai procurar manter-se em igualdade pontual com o segundo classificado FC Porto, mas precisará de ultrapassar em casa o GD Chaves, num encontro da nona jornada da I Liga de futebol.

Depois de saírem derrotados da receção aos belgas do Union Saint-Gilloise (1-2), consentindo dois tentos nos minutos finais, na terceira jornada do Grupo D da Liga Europa, os minhotos, terceiros no campeonato, com 19 pontos, vão tentar reagir com um triunfo e igualar os dragões, que no sábado venceram o Portimonense (2-0) e somam 22, a três do líder Benfica.

Onze do SC Braga: Tiago Sá; Víctor Gómez, Niakaté, Tormena, Sequeira; Racic, André Horta, Diego Lainez, Ricardo Horta; Banza e Abel Ruiz

Onze do GD Chaves: Paulo Vítor; João Correia, Steven Vitória, Nelson Monte e Langa; Guima, João Teixeira e João Mendes; Arriba, Abass e Héctor.

Suplentes do SC Braga: Hornicek, Rodrigo Gomes, Alvaro Djaló, Paulo Oliveira, Gorby, Hernani, Dinis Pinto, Castro e Vitinha

Suplentes do GD Chaves: Rodrigo, Luther, Sandro Cruz, Juninho, Edu, Ponck, Morim, Benny e Jô Batista.