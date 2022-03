Conheça os onzes de SC Braga e Gil Vicente

© Nuno André Ferreira/Lusa

No Estádio Municipal de Braga, há duelo europeu entre emblemas minhotos, com o Sporting de Braga a defender o quarto lugar frente ao Gil Vicente, quinto, com os dois clubes a entrarem em campo separados por quatro pontos.

As duas equipas somaram empates nas duas últimas rondas, embora os gilistas tenham um registo de 10 jogos consecutivos sem perder e sem nenhum desaire ainda em 2022.

Onze do Braga: Matheus; Tormena, David Carmo e Buta; Yan Couto, Castro, Al Musrati e Rodrigo Gomes; Iuri Medeiros, Vitinho e Ricardo Horta.

Onze do Gil Vicente: Frelih; Hackman, Lucas, Rúben Fernandes e Talocha; Pedrinho e Vítor Carvalho; Leautey, Fujimoto e Samuel Lino; Francisco Navarro.

Suplentes do Braga: Tiago Sá, Diogo Leite, Paulo Oliveira, Fabiano, Moura, André Horta, Lucas Mineiro, Abel Ruiz e Miguel Falé.

Suplentes do Gil Vicente: Andrew, Diogo Silva, Henrique Gomes, João Afonso, Matheus Bueno, Aouacheria, Boubacar, Calero, Elder Santana

O Gil Vicente, a grande 'surpresa' desta edição da I Liga, tem mesmo apenas uma derrota fora de Barcelos, na quarta jornada, nos Açores, com o Santa Clara (1-0), em agosto do ano passado.