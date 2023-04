Por Cátia Carmo 16 Abril, 2023 • 17:09 Partilhar este artigo Facebook

O Sporting de Braga, terceiro classificado, venceu este domingo em casa o Gil Vicente, por 1-0, num jogo da 28.ª jornada da I Liga, colocando-se a seis pontos do líder Benfica.

A equipa de Barcelos entrou bem no jogo e até marcaram primeiro, por intermédio de Navarro, aos 11 minutos, mas o golo foi anulado por posição irregular de Fran Navarro no momento do passe que antecede o golo.

Quem não marca arrisca-se a sofrer e foi isso mesmo que aconteceu aos 30 minutos. Apesar do espaço reduzido, Ricardo Horta conseguiu armar o remate e bater Andrew na primeira oportunidade flagrante do encontro por parte do Braga. De realçar também a assistência de Bruma que, com um belo passe, encontrou Horta no meio da área.

Sete minutos depois foi a vez do Braga ter um golo anulado por posição irregular de Iuri Medeiros no momento do passe anterior ao golo.

Já perto do final, aos 85 minutos, Carraça assistiu Fran Navarro, que desviou para o fundo da baliza do Braga. O VAR analisou o lance e acabou por anular o golo, por fora de jogo de Navarro no momento do passe que antecede o golo.

O Sporting de Braga passar a somar 65 pontos, a seis do Benfica, a dois do FC Porto, segundo classificado, e com oito de avanço sobre o Sporting, quarto, que recebe este domingo o Arouca. O Gil Vicente, que somou o quinto jogo consecutivo sem vencer, mantém-se no 13.º posto, com 31 pontos.

Logo ao primeiro minuto, fora de jogo assinalado ao ataque do Sporting de Braga. O Gil Vicente entrou com atitude e vontade de marcar. Aos 8 minutos, Al Musrati tentou um golo à Maradona, fazendo um chapéu ao guarda-redes Andrew. A equipa de Barcelos parece mais calma neste início.

Aos 10 minutos, o Gil bateu Matheus, com Fran Navarro a colocar a bola na baliza, mas o VAR teve dúvidas sobre um possível fora de jogo e está a analisar o lance. Foi confirmado o fora de jogo. O Gil Vicente continua a ameaçar o golo. Aos 23 minutos, surge a maior oportunidade de golo do jogo para o Braga. Andrew defende por instinto uma bola que sofre um desvio em Alan Ruiz.

Logo a seguir, resposta do Gil Vicente, com Murilo a passar Matheus, mas depois a ver-se antecipado por Niakaté. Aos 30 minutos, golo do Braga, assinado por Ricardo Horta, que começou e terminou a jogada com um remate forte e colocado. Bruma fez a assistência.

Seis minutos depois, novo golo do Braga, desta vez de Iuri Medeiros. Recebeu, rematou e a bola ainda sofreu um desvio de um homem do Gil. O árbitro teve dúvidas e analisou o lance através do VAR. Acabou por ser anulado. Aos 42 minutos, Andrew evita novo golo do Braga. Intervalo!

Recomeça o jogo na Pedreira! Grande defesa de Andrew, aos 62 minutos, depois de Ricardo Horta colocar a bola de forma preciosa para um cabeceamento de Banza. O Gil está irreconhecível nesta segunda parte. Três minutos depois, o guardião do Gil Vicente volta a evitar o 2-0 após remate rasteiro de Iuri Medeiros.

Aos 58 minutos, Remate de Bruma, de fora da área, à figura de Andrew. Aos 85 minutos, marca o Gil. Carraça coloca a bola dentro da área e Fran Navarro desvia para dentro da baliza do Braga. O lance ainda está a ser analisado pelo VAR. Acaba por ser anulado por fora de jogo e os adeptos festejam como se tivesse sido golo dos minhotos. Ricardo Horta pede também o apoio dos adeptos nestes últimos minutos.

O árbitro dá seis minutos de compensação. Terminou o jogo!

Onze do SC Braga: Matheus; Víctor Gómez, Tormena, Niakaté, Borja; Iuri Medeiros, André Horta, Al Musrati, Bruma; Abel Ruiz, Ricardo Horta

Onze do Gil Vicente: Andrew; Carraça, Gabriel Pereira, Rúben Fernandes, Adrián Marín; Vítor Carvalho, Aburjania, Fujimoto; Murilo, Marlon Douglas, Fran Navarro

Suplentes do SC Braga: Banza, Álvaro Djaló, Rodrigo Gomes, Gorby, Joe Mendes, Paulo Oliveira, Pizzi, Racic e Tiago Sá

Suplentes do Gil Vicente: Aouacheria, Boselli, Henrique Gomes, Manuel Lopes, Miguel Monteiro, Pedro Tiba, Brian Araújo, Kevin Villodres e Roan Wilson