Começa no Minho. SC Braga 0-0 Ludogorets (1.ª parte)

O Sporting de Braga tenta garantir já esta quinta-feira o apuramento para a próxima fase da Liga Europa. Para isso, tem de vencer em casa os búlgaros do Ludogorets e esperar que os dinamarqueses do Midtjylland percam na visita aos sérvios do Estrela Vermelha.

Com esta combinação de resultados, a equipa minhota ficaria inalcançável para os dois últimos classificados do agrupamento F, garantindo a entrada, ou nos play-off, ou diretamente nos oitavos de final.

Onze do Braga: Matheus; Paulo Oliveira, Diogo Leite e Sequeira; Yan Couto, Al Musrati, Castro e Galeno; Iuri Medeiros, Vítor Oliveira e Ricardo Horta.

Suplentes: Tiago Sá; Raúl Silva, Fabiano, Moura, Bruno Rodrigues, André Horta, Lucas Mineiro, Gorby, Abel Ruiz, Lucas Piazon, Mario González e Roger.

Onze do Ludogorets: Kahlina; Ikoko, Plastun, Verdon e Cicinho; Claude Gonçalves e Show; Despodov, Yankov e Tchibota; Sotiriou.

Suplentes: Padt e Hristov; Terziev, Pinas, Manu, Badji, Rotariu e Tekpetey.

Esta época, o modelo da Liga Europa mudou, com os vencedores dos oito grupos a entrarem diretamente nos oitavos, enquanto os segundos colocados disputam os play-off - a que se juntam os terceiros da Liga dos Campeões -, ao passo que os terceiros classificados são relegados para a nova Liga Conferência Europa.

O jogo é arbitrado pelo sueco Glenn Nyberg, assistido por Mahbod Beigi e Andreas Söderqvist. No VAR está o holandês Pol van Boekel.