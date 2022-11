Conheça os onzes de SC Braga e Malmö

© Miguel Pereira/Global Imagens (arquivo)

O SC Braga recebe esta quinta-feira os suecos do Malmö no último jogo da fase de grupos da Liga Europa e precisa de vencer para sonhar sequer com uma passagem à próxima fase. Ainda assim, o triunfo não chega aos bracarenses: têm de esperar que o Saint Gilloise - já apurado - os ajude ao não perder, em casa, com o Union Berlim.

Onze do SC Braga: Matheus, Gómez, Tormena, Paulo Oliveira, Sequeira, Castro, Al Musrati, Rodrigo Gomes, Ricardo Horta, Abel Ruiz e Banza

Onze do Malmö: Dahlin, Beijmo, Hadzikadunic, Chalus, Larsson, Rakip, Gall, Rieks, Turay, Christiansen e Toivonen

O jogo é arbitrado pelo francês Ruddy Buquet, auxiliado por Cyril Gringore e Guillaume Debart. No VAR está Benoît Millot.

Suplentes do SC Braga: Tiago Sá, Niakaté, Bruno Rodrigues, Borja, Dinis Pinto, André Horta, Racic, Álvaro Djaló, Lainez, Iuri Medeiros, Hernâni, Vitinha

Suplentes do Malmö: Diawara, Andersson, Knudsen, Makolli, Adjei, Peña, Sejdiu, Kiese Thelin