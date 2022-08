© Gonçalo Delgado/Global Imagens

O SC Braga recebeu o Marítimo para o brindar com uma goleada. Vitinha, Iuri Medeiros, Banza, Abel Ruíz e Rodrigo Gomes fizeram os golos que compuseram o 5-0 com que a partida terminou.

O segundo minuto traz logo a primeira oportunidade da partida. Jogada coletiva dos bracarenses pela esquerda, Sequeira cruza rasteiro e Iuri Medeiros remata por cima da baliza de Miguel Silva.

Logo a seguir, foi Fabiano a ameaçar. Uma carambola à entrada da área do Marítimo sobra para o lateral que remata perto do golo. A bola foi desviada por um defesa e deu canto. Na sequência, Al Musrati cabeceia para uma boa intervenção de Miguel Silva.

A equipa da casa entra a todo o gás. Aos sete minutos, Iuri Medeiros puxa a bola para o pé esquerdo e remata para defesa de Miguel Silva. Na recarga, Ricardo Horta atira por cima.

Já se desconfiava que mais tarde ou mais cedo iria aparecer o primeiro golo e Vitinha abre o marcador aos nove minutos. André Horta, na esquerda, serve o avançado internacional sub-21 que remata de primeira. A bola ainda bate no poste, mas entra mesmo na baliza maritimista.

Perto do intervalo surge o segundo do SC Braga. Fabiano cruza da direita, a defesa do Marítimo corta à entrada da área, mas a bola sobra para Iuri Medeiros que faz um passe para o fundo da baliza.

No início da segunda parte, Banza faz o terceiro golo do SC Braga. Canto do lado esquerdo, a defesa madeirense corta, mas a bola sobra para Iuri Medeiros que cruza para a área, onde aparece o avançado a receber e marcar.

Já depois da hora de jogo, duas entradas na partida constroem o 4-0. Ataque rápido dos bracarenses, Alvaro Djaló isola Abel Ruiz que, na cara de Miguel Silva, faz o golo.

Ainda houve tempo para o quinto. Aos 88 minutos, Rodrigo Gomes combina com Diego Lainez e atira para o fundo da baliza de Miguel Silva.

Com esta vitória, o SC Braga soma sete pontos, ficando a dois da liderança. O Marítimo segue sem qualquer ponto na I Liga.

Onze do SC Braga: Matheus; Fabiano, Tormena, Niakité e Sequeira; Iuri Medeiros, Al Musrati, André Horta e Ricardo Horta; Simon Banza e Vitinha.

Onze do Marítimo: Miguel Silva; Cláudio Winck, Matheus, Leo Andrade e Vítor Costa; Beltrame e Diogo Mendes; Vidigal, Miguel Sousa e Edgar Costa; Joel Tagueu.

Suplentes do SC Braga: Tiago Sá, Rodrigo Gomes, Abel Ruiz, Alvaro Djaló, Paulo Oliveira, Diego Lainez, Gorby, Dinis Pinto, Castro.

Suplentes do Marítimo: Trmal, Zainadine, Pablo Moreno, Chuchu Ramirez, Zarzana, Xadas Lucho, Teles, China.