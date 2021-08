© Miguel Pereira/Global Imagens

Depois de sofrer a primeira derrota no campeonato frente ao Sporting, o SC Braga de Carvalhal procurava o regresso às vitórias. Sem Fransérgio e João Novais, que deixaram o clube nesta janela de transferências, Carvalhal refrescou a equipa, com a entrada de dois extremos.

Perante um Moreirense à procura da melhor forma, os arsenalistas demoraram 38 minutos a passar a barreira defensiva da formação da casa.

Aos 39 minutos, Mário Gonzalez teve espaço para rematar, Pasinato sacudiu para a frente e a bola sobrou para Fábio Martins, que inaugurou o marcador.

Dois minutos depois, numa boa jogada pelo flanco esquerdo, Iuri Medeiros correspondeu da melhor forma ao cruzamento de Galeno e aumentou a vantagem do Braga no jogo.

Na segunda parte, o SC Braga não conseguiu marcar e, a certa altura, ficou confortável com a vantagem. No entanto, o Moreirense não desisitiu e foi feliz.

Aos 79 minutos, Steven Vitória reduziu de grande penalidade e, aos 83', Paulinho empatou o jogo.

Com o empate, o SC Braga foi à procura, com o coração, do golo da vitória. O golo acabou por surgir aos 90'+5 por intermédio de Ricardo Horta.

O capitão bracarense teve espaço à entrada da área e rematou para um golaço, dando a vitória aos arsenalistas.

Onze do Moreirense: Mateus Pasinato; Artur Jorge, Steven Vitória, Rosić; Ismael, Fábio Pacheco, Filipe Soares, Abdu Conté; Yan, Pires e Rafael Martins.

Suplentes: Miguel Aires, Frimpong, Abdoulaye Ba, Paulinho, Ibrahima Camará, Sori Mané, Gonçalo Franco, André Luís e Derik Lacerda.

Onze do SC Braga: Matheus; Paulo Oliveira, Raúl, Tormena; Fabiano, Al Musrati, André Horta, Galeno; Iuri Medeiros, Fábio Martins e Mario González.

Suplentes: Tiago Sá, Tiago Esgaio, Bruno Rodrigues, Lucas Mineiro, Abel Ruiz, Piazon, Rui Fonte, Ricardo Horta e Roger.