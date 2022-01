Al Musrati abre o marcador. SC Braga 1-0 Moreirense (2.ª parte)

SC Braga © Lusa

O SC Braga recebe o Moreirense na tarde deste domingo. Depois da vitória na casa do Sporting, os bracarenses tentam continuar num registo vitorioso na I Liga num dérbi minhoto. Do outro lado, o Moreirense não vence há dois jogos e tenta regressar aos triunfos.

João Pinheiro apitou para o início da partida no Estádio Municipal de Braga. Ambas as equipas entraram na expectativa, com poucas ocasiões de golo para ambas as partes, com o Moreirense a ter a melhor chance dos primeiros minutos.

A primeira parte ficou marcada pelo pouco tempo útil de jogo, com muitas faltas e interrupções. O SC Braga, apesar de ter mais posse de bola, demorou a criar perigo e o primeiro remate surgiu apenas aos 37 minutos. Ao intervalo, o nulo continuava no marcador.

Devido à falta de criatividade bracarense, o treinador Carlos Carvalhal realizou uma tripla substituição ao intervalo. Yan Couto, André Horta e Vitinha renderam Fabiano, André Castro e Iuri Medeiros, respetivamente.

As mudanças trouxeram um SC Braga diferente na segunda metade. Pouco depois, Al Musrati abriu o marcador, logo aos três minutos da segunda parte, na sequência de um canto.

Depois do golo inaugural, os bracarenses tomaram as rédeas da partida, com mais perigo criado e a pedir mais atenção ao guarda-redes do Moreirense, Pasinato.

Onze do SC Braga: Matheus; Tormena,Diogo Leite, Bruno Rodrigues, Moura; Al Musrati, Ricardo Horta, Iuri Medeiros, Castro, Fabiano e Abel Ruiz

Onze do Moreirense: Pasinato; Paulinho, Rosic, Artur Jorge, Pedro Amador; Fábio Pacheco, Ibrahima, Yan Matheus, Matheus Silva; André Luís e Rafael Martins

Suplentes do SC Braga: Tiago Sá, Yan Couto, André Horta, Paulo Oliveira, Mário González, Rodrigo Gomes, Gorby, Vitinha

Suplentes do Moreirense: Kewin Silva, Rodrigo Conceição, Pires, Sori Mané, Frimpong, Derik, Galego, Ismael, Mirallas