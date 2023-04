© Gonçalo Delgado/Global Imagens

Por Rui Oliveira Costa 25 Abril, 2023 • 18:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O anunciado só precisava mesmo de ser confirmado durante 90 minutos. O SC Braga empatou esta terça-feira com o Nacional por 2-2, cumprindo assim a eliminatória que começou com uma goleada na Madeira por 5-0, e garantiu a passagem à final da Taça de Portugal.

Racic, que tinha bisado no primeiro jogo, voltou a marcar e Rodrigo Gomes ampliou a vantagem. Clayton e Dudu empataram para os madeirenses.

Nos primeiros minutos, ambas as equipas tiveram oportunidades para abrir o marcador no Estádio Municipal de Braga, mas nenhuma das equipas conseguiu balançar as redes do adversário na primeira meia hora.

Foi aí que na sequência de um canto, Uros Racic caiu na área do Nacional e o árbitro apitou penálti. O sérvio encarregou-se da conversão e não falhou. 1-0 em Braga.

A partida foi para intervalo com uma vantagem mínima do SC Braga e regressou com a duplicação dessa margem. Rodrigo Gomes recuperou a bola, percorreu quase todo o meio-campo madeirense, entrou na área e disparou para o fundo das redes do Nacional.

Aos 73', o Nacional reduziu. Livre batido da direita e Clayton, na marca de penálti, a cabecear para o fundo das redes de Tiago Sá.

Já em período de compensação, Dudu entrou na área do SC Braga e Tormena derrubou-o. Na conversão, o avançado marcou e empatou a partida.

A partida terminou logo assim com um empate no resultado e uma vitória do SC Braga na eliminatória por 7-2. Agora, os bracarenses esperam pelo adversário na final da Taça de Portugal, numa meia-final que vai ser decidida entre FC Porto e Famalicão.

Onze do SC Braga: Tiago Sá, Joe Mendes, Paulo Oliveira, Serdar, Sequeira, André Horta, Racic, Pizzi, Rodrigo Gomes, Alvaro Djaló e Banza.

Onze do Nacional: Lucas França, João Aurélio, Clayton, Rafael Vieira, José Gomes, Vladan Danilovic, Jota, Luís Esteves, Zé Manuel, Rúben Macedo e Witi.

Suplentes do SC Braga: Hornicek, Tormena, Al Musrati, Abel Ruiz, Ricardo Horta, Borja, Bruma, Gorby e Iuri Medeiros.

Suplentes do Nacional: Rui Encarnação, Martim Gustavo, André Sousa, Paulo Vítor, Sérgio Marakis, Pipe Gómez, Bruno Gomes, Carlos Daniel e Dudu.