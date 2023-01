SC Braga oficializa contratação de Pizzi até 2024

© SC Braga

Por Rui Oliveira Costa 30 Janeiro, 2023 • 18:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O SC Braga oficializou esta segunda-feira a contratação de Pizzi. O internacional português estava ao serviço do Al Wahda, mas rescindiu o contrato que tinha com o emblema dos Emirados Árabes Unidos.

Aos 33 anos, o médio assina um contrato de um ano e meio - até junho de 2024 - com os bracarenses.

YEEESSS, SIR!

Pizzi é Gverreiro!#WelcomePizzi pic.twitter.com/xuOIfoW7Hg - SC Braga (@SCBragaOficial) January 30, 2023

O futebolista natural de Bragança fez formação no clube da terra, antes de se mudar para o clube que agora vai representar, antes de entrar no futebol profissional. Pelo SC Braga foi emprestado a Ribeirão, Sporting da Covilhã e Paços de Ferreira. Foi mesmo na capital do móvel onde se destacou, chamando a atenção do Atlético de Madrid.

O percurso em Espanha foi curto, passando por empréstimos a Deportivo e Espanyol, e depois rumou ao Benfica, onde esteve entre 2014 e 2021. Há um ano, o médio foi emprestado ao Istambul Basaksehir e saiu em definitivo no início desta temporada para o Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos.

Pizzi conta ainda com 17 internacionalizações pela seleção nacional, pela qual apontou três golos. Participou na última edição da Taça das Confederações, em 2013. Portugal terminou em terceiro lugar.