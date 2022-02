Por Rui Oliveira Costa 12 Fevereiro, 2022 • 14:44 Partilhar este artigo Facebook

Ricardo Horta. É este o rosto do regresso às vitórias do SC Braga na I Liga. O avançado português marcou os dois golos da equipa da casa na vitória por 2-1 frente ao Paços de Ferreira. Antes, Antunes tinha aberto o marcador.

Nos primeiros minutos da partida, o Paços de Ferreira tenta chegar à baliza bracarense a partir de cruzamentos pela direita, mas sem conseguir criar perigo.

No minuto 16 do jogo surge o primeiro lance perigoso da partida. Yan Couto conduz pela direita e cruza para a área, onde o avançado Vitinha desvia por cima da baliza de André Ferreira.

Logo a seguir foi a vez do jovem Rodrigo Gomes de estar perto do golo. Rui Pires perde a bola em zona defensiva e a bola chega ao português do Braga que, já dentro da área, remata para corte de Maracás.

A partir do quarto de hora do jogo os bracarenses começaram a conseguir chegar à baliza dos castores com algum perigo.

À meia hora de jogo, mais uma oportunidade para a equipa da casa. Fora da área, André Horta remata rasteiro, mas com força, e André Ferreira deita-se para defender com dificuldades.

O Paços de Ferreira responde cinco minutos depois. Matchoi Djaló conduz pelo centro e lançou Denílson Jr. em profundidade. O avançado brasileiro remata para defesa de Matheus.

Os castores abriram o marcador no tempo de compensação da primeira parte. Matchoi Djaló sofreu falta à entrada da área e, na conversão, Antunes remata rasteiro e a bola entra junto ao poste da baliza de Matheus.

O intervalo chega mesmo com o Paços de Ferreira em vantagem sobre o SC Braga. O golo de Antunes fez a diferença na primeira parte.

O SC Braga entra na segunda parte à procura do empate, mas ao fim de 15 minutos da segunda parte ainda não conseguiu chegar com perigo à baliza de André Ferreira.

O empate chegou mesmo aos 67 minutos. Num livre em zona frontal, Ricardo Horta lança uma bomba ao ângulo superior direito da baliza de André Ferreira que não teve hipóteses de defesa.

Nos minutos seguintes ao golo, os bracarenses subiram de produção e estão a chegar com perigo à baliza pacense. Num dos lances, cruzamento da esquerda e Abel Ruiz remata ligeiramente ao lado.

À entrada dos últimos dez minutos, Abel Ruiz volta a ter uma oportunidade de ouro. Isolado pela direita, o avançado espanhol remata, mas a bola volta a sair ao lado.

No minuto 90 chega a reviravolta. Cruzamento da direita de Vitinha e, à entrada da área, Ricardo Horta bisa com um remate ao canto inferior direito da baliza do Paços de Ferreira.

Com esta vitória, o SC Braga mantém a pressão sobre o terceiro lugar do Benfica e fica à espera do resultado do jogo dos encarnados.

Já o Paços de Ferreira pode cair alguns lugares na tabela classificativa no final da jornada.

Onze do SC Braga: Matheus; Bruno Rodrigues, Paulo Oliveira, Tormena; Yan Couto, André Horta, Al Musrati, Rodrigo Gomes; Iuri Medeiros, Ricardo Horta, Vitinha

Onze do Paços de Ferreira: André Ferreira; Juan Delgado, Maracás, Marco Baixinho, Antunes; Rui Pires, Luiz Carlos, Matchoi Djaló; Lucas Silva, Uilton, Denílson Jr.

Suplentes do SC Braga: Tiago Sá, Diogo Leite, Fabiano, Buta, Castro, Gorby, Roger, Falé, Abel Ruíz

Suplentes do Paços de Ferreira: Vekic, Nuno Lima, Hélder Ferreira, Ibrahim, Koffi, Adrian Butzke, Bastos, Diaby, Fernando Fonseca