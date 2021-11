Por TSF/Lusa 01 Novembro, 2021 • 18:20 Partilhar este artigo Facebook

O Sporting de Braga venceu, esta segunda-feira, o Portimonense por 3-0, no Estádio Municipal de Braga, num encontro da 10.ª jornada da I Liga portuguesa. Os arsenalistas igualaram, assim, o Estoril Praia no quarto lugar da tabela do campeonato.

Um 'bis' do brasileiro Wanderson Galeno, aos cinco e 53 minutos, e um tento do espanhol Mario González, aos 90+1, selaram o triunfo dos 'arsenalistas', que somaram o oitavo jogo consecutivo a pontuar e só contam uma derrota.

O 'onze' de Carlos Carvalhal passou a somar os mesmos 19 pontos do Estoril Praia, enquanto o Portimonense manteve-se com 14, no sexto lugar.

Logo aos cinco minutos, Galeno inaugura o marcador para o Sporting de Braga, e estreia-se assim a marcar no campeonato.

Já na segunda parte, aos 53 minutos, Galeno bisa e faz o segundo para o Sporting de Braga.

Aos 90+1', Mario González marca o terceiro e aumenta a vantagem do Sporting de Braga.

Onze do Sporting de Braga: Matheus; Yan Couto, Paulo Oliveira, Diogo Leite, Sequeira; Al Musrati, Castro; Iuri Medeiros, Ricardo Horta, Galeno; Vítor Oliveira.

Onze do Portimonense: Samuel Portugal; Willyan, Pedrão, Lucas Possignolo; Fahd Moufi, Lucas Fernandes, Pedro Sá, Carlinhos, Fali Candé; Aylton, Renato Júnior.

Suplentes do Sporting de Braga: Tiago Sá, Abel Ruiz, André Horta, Mario González, Chiquinho, Lucas Mineiro, Fabiano, Roger, Bruno Rodrigues.

Suplentes do Portimonense: Payam Niazmand, Henrique Jocú, Shoya Nakajima, Luquinha, Relvas, Imbula, Aponza, Iván Angulo, Marcus Abraham.