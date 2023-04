Conheça os onzes de SC Braga e Portimonense

© António Pedro Santos/Lusa (arquivo)

O SC Braga, que vem de quatro triunfos seguidos na Primeira Liga e não perde há sete jogos para a competição, tem pela frente um Portimonense em posição cómoda da tabela, no 13.º lugar, com 33 pontos, e que chega à Pedreira com duas vitórias consecutivas.

Onze do SC Braga: Matheus, Victor Gomez, Paulo Oliveira, Niakaté, Borja, Al Musrati, André Horta, Bruma, Iuri Medeiros, Ricardo Horta e Abel Ruiz

Onze do Portimonense: Kosuke, Fahd Moufi, Pedrão, Relvas, Park, Seck, Lucas Ventura, Mauricio, Carlinhos, Yony Gonzalez e Welinton Junior

O jogo é arbitrado por André Narciso, auxiliado por Paulo Brás e Vasco Marques. No VAR está João Pinheiro.

Suplentes do SC Braga: Tiago Sá, Serdar, Sequeira, Djaló, Mendes, Racic, Pizzi, Banza e Gorby

Suplentes do Portimonense: Matheus Nogueira, Ouattara, Pedro Sá, Diaby, Klishmahn, Tornich, Sérgio Conceição, Rui Gomes e Yago Cariello