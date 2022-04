Matheus nega golo escocês. SC Braga 0-0 Rangers (1.ª parte)

© Hugo Delgado/Lusa

Por TSF 07 Abril, 2022 • 18:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em dia de quartos de final da Liga Europa, o SC Braga recebe os escoceses do Rangers, dois anos depois do último encontro entre as equipas, a partir das 20h00.

Onze do SC Braga: Matheus, Yan Couto, Fabiano, Tormena, David Carmo, Al Musrati, André Horta, Rodrigo Gomes, Iuri Medeiros, Ricardo Horta e Abel Ruiz

Onze do Rangers: McGregor, Tavernier, Bassey, Lundstram, Goldson, Jack, Kent, Kamara, Balogun, Sakala e Arfield

O jogo é arbitrado pelo italiano Davide Massa, auxiliado por Filippo Meli e Stefano Alassio. No VAR está Paolo Valeri.

Suplentes do SC Braga: Tiago Sá, Hornicek, Diogo Leite, Paulo Oliveira, Lucas Mineiro, Buta, Francisco Moura, Bernardo Couto, Bruno Rodrigues, Castro, Falé e Vitinha

Suplentes do Rangers: McCrorie, McLaughlin, Diallo, Davis, Ramsey, Aribo, Sands, Wright, Roofe e Barisic